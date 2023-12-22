Опрос: 87% петербуржцев против введения налога на бездетность

Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин.

Только 13% опрошенных петербуржцев в той или иной степени поддерживают введение налога на бездетность (4% однозначно за, еще 9% скорее за). Это в ходе опроса выяснили специалисты сервиса SuperJob.

Основной аргумент тех, кто поддерживает введение данного налога – демографическая ситуация в стране. Большинство опрошенных петербуржцев оказались против: 27% респондентов скорее не поддерживают и 60% однозначно не поддерживают такой налог.

Иногда отсутствие детей — это не личный выбор человека, а, например, ограничения по здоровью или невозможность их содержать. Во втором случае налог на бездетность только усугубит материальное положение человека, – пояснили опрошенные

Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин (92 и 82% соответственно).

Ранее Смольный утвердил перечень специальных продуктов для детей-инвалидов.

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