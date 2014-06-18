"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины

Себастьян Шеню оценил угрозы для сельского хозяйства в ЕС.

Вступление Украины в Европейский союз неприемлемо для Парижа из-за высокой угрозы, которая появится для местного сельского хозяйства. Соответствующее заявление сделал французский депутат от партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню в интервью для телеканала LCI. По словам парламентария, украинские аграрии получат большое конкурентное преимущество на рынке ЕС за счет крайне низких по региональным меркам заработных плат.

Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему фермерству. То же самое касается и других стран. Себастьян Шеню, эксперт

Иностранный политик пообещал, что его движение при лидере Марин Ле Пен будет выступать категорически против вступления Киева в европейское объединение. Он заметил, что инициатива воспринимается враждебно среди его коллег, так как они понимают те негативные последствия, к которым в противном случае приведет этот шаг.

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Фото и видео: YouTube / LCI