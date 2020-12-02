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"Возьмут Харьков". Зеленского предупредили о ЧП на передовой

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Скотт Риттер рассказал о том, какую политику проводит Владимир Путин в зоне СВО.

Российские Вооруженные силы при необходимости смогут без особых усилий освободить из-под контроля киевского режима город Харьков. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. При этом иностранный специалист уточнил, что глава государства Владимир Путин не стремится к занятию украинских населенных пунктов, а только проводит политику по по освобождению территорий в соответствии с целями специальной военной операции.

ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что страны коллективного Запада постепенно начинают признавать тот факт, что в мирном соглашении по окончании украинского регионального конфликта будет обозначена новая государственная граница между двумя странами.

"Нельзя говорить". В США раскрыли страх Вашингтона из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty

Теги: владимир зеленский, всу, сво, скотт риттер, харьков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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