Скотт Риттер рассказал о том, какую политику проводит Владимир Путин в зоне СВО.

Российские Вооруженные силы при необходимости смогут без особых усилий освободить из-под контроля киевского режима город Харьков. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. При этом иностранный специалист уточнил, что глава государства Владимир Путин не стремится к занятию украинских населенных пунктов, а только проводит политику по по освобождению территорий в соответствии с целями специальной военной операции.

ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что страны коллективного Запада постепенно начинают признавать тот факт, что в мирном соглашении по окончании украинского регионального конфликта будет обозначена новая государственная граница между двумя странами.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty