Скотт Риттер оценил провал поддержки киевского режима со стороны Белого дома.

Вашингтон боится признать тот факт, что большая часть финансовой помощи, которая отправляется Вооруженным силам Украины и киевскому режиму, на самом деле оседает в карманах местных чиновников. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист пояснил, что речь идет о примерно 60-70 процентах от всей поступаемой помощи от США.

Правительство не может сказать им. Потому что не хочет признавать, что мы финансируем самую коррумпированную нацию на планете. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что в администрации президента Джо Байдена понимают, что присвоение украинскими чиновниками такого объема денежных средств означает полный провал поддержки режима Владимира Зеленского.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom