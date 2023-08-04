Скотт Риттер рассказал о том, что сейчас шансы США "внедриться" в окружение Путина ниже, чем когда-либо были.

Успех деятельности американской разведки в России, о котором заявляют представители спецслужб из Вашингтона, крайне сомнителен. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала местного журналиста Стивена Гарднера сделал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Эксперт полагает, что главе Центрального разведывательного управления Уильяму Бернсу должно быть известно, что профессионалы в Москве знают о американских агентах. Он добавил, что власти США потеряли всех своих шпионов не только в России, но также и Китае и Иране. Эта ситуация связана с компрометацией специалистов.

Бернс хочет, чтобы мы вдруг поверили в восстановление агентурных сетей, которые требуют десятилетия для создания в то время, когда Россия наиболее закрыта для нас чем когда-либо, он буквально просит нас потреблять какие-то серьезные галлюциногенные наркотики. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранный специалист пояснил, что руководство ЦРУ всегда пыталось внедриться в правительства недружественных стран, в том числе и России. В окружение главы государства Владимира Путина разведка США пытается внедриться еще с 1999 года. Однако Скотт Риттер назвал худшим способом для этого - рекламировать успехи своей разведывательной деятельности. По мнению аналитика, о таком не только не следует говорить, но даже и шептаться. По мнению Риттера, Уильям Бернс напрямую говорит о внедрении агентов в России с целью запугать, посеять недоверие к правительству, беспокойство и подозрительность.

"Уже очень скоро". ВСУ призвали готовиться к худшему из-за удара России.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner