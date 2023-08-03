Скотт Риттер предрек выполнение Россией одной и основных задач СВО.

Москва может в ближайшее время нанести стратегическое поражение Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке сделал Скотт Риттер. Иностранный специалист уточнил, что сейчас Россия находится на пути к тому, чтобы достичь одной из главных целей совей специальной военной операции.

Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха... Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что армия киевского режима в ходе контрнаступления не смогла прорвать российскую оборону, а поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы значительно не повлияли на ситуацию на передовой линии, так как оказались неэффективным способом сражения.

"Без сопротивления". В США предупредили Украину о готовящемся ударе.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom