"Восточная" группировка сил российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 22 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что активные действия помогли военнослужащим нанести огневое поражение 72-й механизированной бригаде и 128-й бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенных в районах Владимировки и Старомайорского.
Отражена контратака противника в районе Новозлатополя.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
Потери личного состава противника составили до 210 человек убитыми и ранеными, а также два танка, три единицы автомобильной техники, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.
Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.
Фото и видео: Минобороны России
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