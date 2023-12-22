"Востоком" отражена контратака противника в районе Новозлатополя

Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 22 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что активные действия помогли военнослужащим нанести огневое поражение 72-й механизированной бригаде и 128-й бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенных в районах Владимировки и Старомайорского.

Отражена контратака противника в районе Новозлатополя. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Потери личного состава противника составили до 210 человек убитыми и ранеными, а также два танка, три единицы автомобильной техники, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото и видео: Минобороны России