Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Экипажи нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с высоты около 25 метров.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожают позиции украинских войск. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Экипажи нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с высоты около 25 метров. После выполнения задачи Су-25 выполнили противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей и вернулись на аэродромы базирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России