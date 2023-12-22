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Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

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Экипажи нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с высоты около 25 метров.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожают позиции украинских войск. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Экипажи нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с высоты около 25 метров. После выполнения задачи Су-25 выполнили противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей и вернулись на аэродромы базирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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