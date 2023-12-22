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Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Потери противника составили до 45 военнослужащих и два пикапа.

Вооруженные силы России отразили четыре контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад противника были отражены во взаимодействии с артиллерией и авиацией в районе Синьковки. Кроме того, российские войска уничтожили три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и два пикапа.

Ранее Шойгу заявил, что идея создания мощной линии обороны принадлежит президенту РФ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии, штурмовые группы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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