Потери противника составили до 45 военнослужащих и два пикапа.

Вооруженные силы России отразили четыре контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад противника были отражены во взаимодействии с артиллерией и авиацией в районе Синьковки. Кроме того, российские войска уничтожили три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и два пикапа.

Ранее Шойгу заявил, что идея создания мощной линии обороны принадлежит президенту РФ.

Видео: Минобороны России