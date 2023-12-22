Глава МО РФ рассказал о работе военнослужащих после заявлений Киева о подготовке к контрнаступлению 2023 года.

Идея формирования мощной линии обороны перед началом украинского контрнаступления принадлежит главе государства Владимиру Путину, а российский президент лично контролировал этот вопрос. Соответствующее заявление министр по обороне страны Сергей Шойгу сделал в интервью главному редактору информационного агентства ТАСС Михаилу Петрову. Чиновник ответил на вопрос о том

Создание мощной линии обороны почти в 2000 км <...> - это все идея президента. Он это контролировал, нужно было торопиться. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу: освобождение Крынок ставит точку в украинском контрнаступлении.

Фото и видео: Минобороны России