Шойгу заявил, что идея создания мощной линии обороны принадлежит президенту РФ

Идея формирования мощной линии обороны перед началом украинского контрнаступления принадлежит главе государства Владимиру Путину, а российский президент лично контролировал этот вопрос. Соответствующее заявление министр по обороне страны Сергей Шойгу сделал в интервью главному редактору информационного агентства ТАСС Михаилу Петрову. Чиновник ответил на вопрос о том
Создание мощной линии обороны почти в 2000 км <...> - это все идея президента. Он это контролировал, нужно было торопиться.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Шойгу: освобождение Крынок ставит точку в украинском контрнаступлении.
Фото и видео: Минобороны России
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