В МО РФ рассказали о работе на херсонском направлении СВО.

Освобождение населенного пункта Крынки, расположенного на территории Херсонской области Вооруженными силами России ставит точку в украинском контрнаступлении. Соответствующее заявление министр по обороне страны Сергей Шойгу сделал в интервью главному редактору информационного агентства ТАСС Михаилу Петрову. Чиновник ответил на вопрос о том, можно ли сказать, что освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении противника. В России считают, что херсонское направление остается одним из тех в зоне проведения специальной военной операции, на котором военнослужащие остаются в повышенной боевой готовности ко всем действиям армии киевского режима.

Как доложил командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Теплинский, работа по зачистке Крынок завершена", - сообщил Шойгу. "В целом по берегу Крынок стоят наши посты. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Министр по обороне отметил вклад в освобождение Крынок представителей десанта, 810-й бригады морской пехоты, 45-й бригады спецназа ВДВ, сил специальных операций и авиации. Шойгу подчеркнул, что военнослужащим было сложно отслеживать перемещения лодок противника, ликвидировать объекты и не допускать того, чтобы ВСУ могли нарастить собственные силы в районе.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото и видео: Telegram / ТАСС