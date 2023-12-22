Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи штурмовой авиации поразили скопление живой силы и бронированную технику украинских войск. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте.
Ранее мы сообщали, что Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в Московской области.
Видео: Минобороны России
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