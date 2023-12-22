  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:47
137
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

0 0

Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-13.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи штурмовой авиации поразили скопление живой силы и бронированную технику украинских войск. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте.

Ранее мы сообщали, что Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в Московской области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии