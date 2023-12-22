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Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в Московской области

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Глава Минобороны поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Об этом сообщили в военном ведомстве.

На предприятии главе Минобороны представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" и комплекс активной защиты "Арена-М". В ходе совещания по итогам рабочей поездки Шойгу поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в спецоперации. Он подчеркнул, что это касается систем ПЗРК, а также ракет "Искандер" и "Кинжал".

Ранее в Минобороны сообщили, что тульские десантники сорвали ротацию ВСУ в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: гособоронзаказ, минобороны россии, ракетные комплексы, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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