Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в Московской области

Глава Минобороны поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Об этом сообщили в военном ведомстве.

На предприятии главе Минобороны представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" и комплекс активной защиты "Арена-М". В ходе совещания по итогам рабочей поездки Шойгу поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в спецоперации. Он подчеркнул, что это касается систем ПЗРК, а также ракет "Искандер" и "Кинжал".

Ранее в Минобороны сообщили, что тульские десантники сорвали ротацию ВСУ в ДНР.

Видео: Минобороны России