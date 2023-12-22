Минобороны: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ в ДНР

Десантники удерживают рубежи на подступах к селу Веселое.

Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию украинских войск в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска наносят удары по противнику из автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя". Они также используют стрелковое оружие и гранатометы. В военном ведомстве отметили, что тульские десантники удерживают рубежи на подступах к селу Веселое.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении Су-34 укрепленных позиций ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России