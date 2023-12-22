МО России сообщило об уничтожении Су-34 укрепленных позиций ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие раскрыли подробности выполнения боевого задания на СВО.

Российский экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 от Воздушно-космических сил страны уничтожил личный состав, укрепленные позиции и технику Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что летчикам передали координаты расположения противника и его бронированной техники. Специалисты заметили, что по результатам выполнения задачи воздушное средство вернулось на аэродром базирования.

Экипаж Су-34 выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, в результате чего, по докладу разведки, цели были уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве напомнили о том, что летчики ВКС РФ выполняют поручения руководства любое время суток и любых метеорологических условиях. Бомбардировка фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции позволяет военнослужащим совершать точные удары по объектам ВСУ, не входя при этом в зону поражения противовоздушной обороны противника.

Подразделения ПВО и РЭБ за сутки сбили 39 украинских беспилотников в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России