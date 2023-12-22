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Подразделения ПВО и РЭБ за сутки сбили 39 украинских беспилотников в ДНР

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Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении сбили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 февраля сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Средствами РЭБ и ПВО сбито 39 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой Народной Республики.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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