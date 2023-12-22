Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении

Вертолеты ликвидировали цель ВСУ на СВО.

Российские боевые вертолеты Ми-28 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины, размещенных на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. В задаче эки пажи поддерживались сухопутными войсками. Специалистам удалось ликвидировать пункт управления и бронированной техники противника. Соответствующие данные журналистам представили в пресс-службе министерства по обороне.

Экипажи армейской авиации в составе смешанной тактической группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами... по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет с маневра кабрирования. пресс-служба Минобороны РФ

По результатам воздушных ударов отечественные экипажи отстреляли тепловые ловушки, предотвращающие попадание ракет переносных зенитно-ракетных комплексов противника.Далее авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г".

Фото и видео: Минобороны России