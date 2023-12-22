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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г"

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Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-Г" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. В военном ведомстве подчеркнули, что массированные удары наносятся по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что бомбардировщики Ту-95МС пролетели над Баренцевым и Норвежским морями.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо торнадо-г
Категории: Лента новостей, Новости России,

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