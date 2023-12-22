Минобороны: бомбардировщики Ту-95МС пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Продолжительность полета составила более пяти часов.

Два бомбардировщика Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцевого и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила более пяти часов. Экипажи сопровождали самолеты Су-35С ВКС России. На отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали истребители иностранных государств. По словам командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша, полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России