Минобороны: российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили минометный расчет противника.

Вооруженные силы России отразили пять атак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

Атаки штурмовых групп пяти бригад противника были отражены во взаимодействии с артиллерией в районах озера Лиман и населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Табаевка. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили минометный расчет ВСУ в районе Петропавловки. Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат "Баба-Яга".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России