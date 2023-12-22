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Минобороны: российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили минометный расчет противника.

Вооруженные силы России отразили пять атак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

Атаки штурмовых групп пяти бригад противника были отражены во взаимодействии с артиллерией в районах озера Лиман и населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Табаевка. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили минометный расчет ВСУ в районе Петропавловки. Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат "Баба-Яга".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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