Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Удар по позициям ВСУ выполнили неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по замаскированной технике и живой силе украинских войск. Боевая работа велась на Донецком направлении. Удар выполнили неуправляемыми авиационными ракетами. По докладу передовых авиационных наводчиков, цель была успешно поражена.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России