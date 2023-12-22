Минобороны: российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Общие потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля.

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки штурмовых групп двух механизированных бригад противника отразили при поддержке огня артиллерии в районах Ямполовки и Червонодибровского участка. Кроме того, российские войска поразили около 100 целей украинских войск в районах Кировска, Северска, Дроновки и Григоровки. Общие потери ВСУ составили до 120 военнослужащих и три автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80.

Видео: Минобороны России