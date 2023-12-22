Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80

Передовые отряды ВСУ были вынуждены отступить.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские танкисты громят позиции украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. В результате выполненных действий были уничтожены укрепления противника. Передовые отряды ВСУ были вынуждены отступить.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили около 100 целей ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России