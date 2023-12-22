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Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80

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Передовые отряды ВСУ были вынуждены отступить.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские танкисты громят позиции украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. В результате выполненных действий были уничтожены укрепления противника. Передовые отряды ВСУ были вынуждены отступить.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили около 100 целей ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, танк т-80
Категории: Лента новостей, Новости России,

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