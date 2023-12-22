Минобороны: российские войска поразили около 100 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Также российские войска отразили атаку штурмовой группы мехбригады противника.

Вооруженные силы России поразили около 100 целей украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Удары по выявленным целям противника нанесли в районах населенных пунктов Торского и Григоровки. Также российские войска отразили атаку штурмовой группы мехбригады при поддержке огня артиллерии на Червонодибровском участке. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, САУ "Акация" и гаубица Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России