Минобороны: российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
Атаки штурмовых групп противника были отражены при поддержке артиллерии в районе Приютного. Кроме того, российские войск поразили опорные пункты и места скопления живой силы 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Макаровки. Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, два автомобиля и две САУ "Акация".
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы Д-20.
Видео: Минобороны России
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