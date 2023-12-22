Минобороны: российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Южно-Донецком направлении

Потери противника составили до 165 военнослужащих, два автомобиля и две САУ "Акация".

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Атаки штурмовых групп противника были отражены при поддержке артиллерии в районе Приютного. Кроме того, российские войск поразили опорные пункты и места скопления живой силы 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Макаровки. Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, два автомобиля и две САУ "Акация".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы Д-20.

Видео: Минобороны России