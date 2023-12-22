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"Восток" улучшил положение по переднему краю, сорвал попытки усиления ВСУ

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Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 24 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Военнослужащий уточнил, что во время активных действий удалось улучшить положение по переднему краю боевого соприкосновения, а также сорвать попытки усиления противником передовых позиций, размещенных в районах населенных пунктов Урожайное, Новодонецкое, Старомайорское, Червоное и Гуляйполе.

Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Цезарь", станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы ликвидированы опорные пункты и места скопления живой силы и техники формирований 58 мотопехотной, 72 механизированной бригад и 128 бригады территориальной обороны ВСУ, находившихся в районах Старомайорского, Водяного и Урожайного.

Минобороны показало кадры боевой работы Су-25.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр гордеев, всу, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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