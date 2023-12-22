Минобороны показало кадры боевой работы Су-25

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики поразили опорные пункты и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Экипажи истребителей выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С".
Видео: Минобороны России
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