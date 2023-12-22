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Минобороны показало кадры боевой работы Су-25

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Экипажи истребителей выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики поразили опорные пункты и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Экипажи истребителей выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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