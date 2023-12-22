Минобороны показало кадры боевой работы Су-25

Экипажи истребителей выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики поразили опорные пункты и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Экипажи истребителей выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С".

Видео: Минобороны России