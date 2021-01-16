Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 20 июля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер добавил, что артиллерия, тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившиеся в районах населенных пунктов Октябрь и Водяное.

Улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций и проведение ротаций в районах Пречистовки, Левадного и Загорного. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

За минувший день военнослужащими ликвидированы до 115 человек живой силы армии киевского режима убитыми и ранеными, две буксируемые гаубицы FН-70 британского производства, гаубица Д-30 и одна установка "Гиацинт-Б", шесть единиц автомобильной техники и пять дронов самолетного типа.

Российские военные не допустили высадку ВСУ на левый берег Днепра.

Фото и видео: Минобороны России