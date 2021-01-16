Российские военные не допустили высадку ВСУ на левый берег Днепра

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на каховском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 июля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер добавил, что военнослужащие обеспечивали контроль островной зоны местной реки. Благодаря работе артиллерии удалось не допустить перегруппировку войск противника. Специалисты ликвидировали плавательные средства армии киевского режима, которые стремились высадиться на левом берегу Херсонской области.

Применением ударных БЛА выведены из строя пять единиц автомобильной техники. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные БпЛА. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Противники лишились до 85 человек личного состава убитыми и ранеными, в ходе контрбатарейной уничтожены 105-миллиметровое орудие М119 американского производства, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция П-18.

Военный сообщил о готовности летного состава Су-35С к борьбе с истребителями F-16.

Фото и видео: Минобороны России