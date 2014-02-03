Военный сообщил о готовности летного состава Су-35С к борьбе с истребителями F-16

Силы ВКС РФ изучили сильные и слабые стороны иностранного самолета.

Летный состав российских истребителей Су-35С изучил сильные и слабые стороны самолетов F-16 американского производства и готов к встрече с ними в воздушно пространстве. Соответствующее заявление журналистам сделал пилот по имени Александр. Слова специалиста распространили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях. В профильном ведомстве добавили, что Су-35С современнее американского борта, его прицел видит дальше, он может нести на себе ракеты дальнего действия.

Наш летный состав готов к встрече с самолетами F-16. Изучил сильные и слабые стороны его. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета. Александр, летчик ВКС РФ

Известно, что экипажи самолетов круглосуточно и при любых погодных условиях выполняют патрулирование в зоне проведения специальной военной операции. Летчики прикрывают небесные рубежи страны от атак армии киевского режима.

Напомним, что Су-35 представляет из себя отечественный многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. В составе Воздушно-космических сил страны борт носит индекс Су-35С. Воздушное судно имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Основными средствами поражения для самолета остаются 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты класса "воздух - воздух" малой, средней и большой дальности, а также противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, высокоточняе и неуправляемые боеприпасы.

Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Фото и видео: Минобороны России