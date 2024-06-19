Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 19 июня руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что активные действия позволили военнослужащим улучшить свое положение по переднему краю линии соприкосновения, а также сорвать попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах, расположенных вблизи населенных пунктов Никольское, Дорожнянка и Чаривное.

Поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады, 108-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Нацгвардии Украины в районах Доброволья, Зализничного, Нескучного и Октября. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Армия киевского режима лишилась до 155 человек личного состава убитыми и ранеными, боевой бронированной машины, пикапа, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Краб" польского производства, 155миллиметровой гаубицы FH70 британского производства, 152-миллиметровой гаубицы Д-20, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", дрона самолетного типа и двух пункта боепитания.

Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России