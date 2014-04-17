Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ

Военнослужащие "Центра" выполнили задачу на СВО.

Российские штурмовые самолеты Су-25 Воздушно-космических сил страны нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных мил Украины, размещенному в зоне ответственности "Центральной" группировки войск. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что цель противника была поражена неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. В профильном ведомстве подчеркнули, что затем экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и безопасно вернулись на аэродром вылета.

Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Передовой авиационных наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Александр, летчик Су-25

Напомним, что армейская авиация России в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи командования по сопровождению колонн, уничтожению бронированной техники армии киевского режима, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит".

Фото и видео: Минобороны России