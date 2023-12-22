Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции сорвали усиление передовых позиций Вооруженных сил Украины, а также ротацию личного состава противника в Донецкой Народной Республике. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 13 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы, техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ, находившихся в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Малиновки и Урожайного. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Военнослужащими поражены более 205 человек личного состава армии киевского режима убитыми и ранеными, три пикапа, станция радиоэлектронной борьбы, три дрона самолётного типа и два склада с боеприпасами.

МО РФ сообщило о срыве артиллеристами ротации ВСУ у Первомайского.

Фото и видео: Минобороны России