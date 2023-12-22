"Южная" группировка выполнила задачу на донецком направлении.

Российские расчеты гаубиц Д-20 от "Южной" группировки войск сорвали ротацию Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Первомайское, расположенного на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Боевая задача выполнена работу снарядами калибра 152 миллиметра. Известно, что скорость стрельбы составляет до пяти выстрелов в минуту при дальности, превышающей 17 километров. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие оказали поддержку наступательным действиям российской пехоты. В профильном ведомстве уточнили, что во время контрбатарейной борьбы артиллеристы продолжают выполнять огневые задачи по поражению батарей противника, а также занимаются разрушать оборонительные сооружения ВСУ, подавлением пунктов управления.

Сейчас поддерживаем наступательные действия пехоты, продвижение наших к Первомайскому. Чем дальше мы их отодвинем, тем спокойнее будет в наших городах: Донецке, Макеевке, Горловке. командир артиллерийского расчета с позывным "Буря"

МО РФ: тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте севернее Веселого в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России