Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжают выполнять задачи. Бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы смогли поразить пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенных в районах Константиновки, Новомихайловки и Веселого Гая. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 23 январяруководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер подчеркнул, что военнослужащими сорваны девять попыток усиления противником своих передовых позиций в районах Новомихайловки, Старомайорского и Равнополя.

Артиллерией группировки, барражирующими боеприпасами "Ланцет" и FPV-дронами нанесено поражение артиллерийским расчетам, живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное и Зеленое Поле. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

В общей сложности ВСУ лишились 105 человек личного состава, трех единиц автомобильной техники, 155-миллиметровой гаубицы "FH-70" британского производства, 152-миллиметрового орудия Д-20, 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установкм "Гвоздика" и машины реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

В МО РФ заявили, что группировка "Юг" сбила за сутки 15 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России