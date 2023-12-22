Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали 15 беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 января сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер отметил, что задачи выполнены около населенных пунктов порное, Шевченко, Марьинка на территории Донецкой Народной Республики

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Дополнительно военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского изготовления, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и две САУ "Гвоздика" противника.

"Запад" отразил три атаки и две контратаки ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России