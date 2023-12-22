Российские подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали 15 беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 января сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер отметил, что задачи выполнены около населенных пунктов порное, Шевченко, Марьинка на территории Донецкой Народной Республики
Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"
Дополнительно военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского изготовления, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и две САУ "Гвоздика" противника.
"Запад" отразил три атаки и две контратаки ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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