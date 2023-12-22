Сергей Зыбинский оценил работу "Запада" на СВО.

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении отразили три атаки и две контратаки штурмовых групп 30-й, 32-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины в районах Синьковки и Тернов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 января сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер подчеркнул, что задачи выполнены мотострелками при взаимодействии с артиллерией.

Расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" под командованием ефрейтора Алексея Таранина уничтожил самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" в районе Радьковки. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба позволили ликвидировать пять дронов "Фурия", две "Лелеки-100" и две "Валькирии", находившихся на службе ВСУ. Противник лишился до 175 человек личного состава, двух танков, пять единиц автомобильной техники, 152-миллиметровой пушки 2С5 "Гиацинт-С", четырех 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", трех минометов, пункта боепитания и пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2".

Фото и видео: Минобороны России