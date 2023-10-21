Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Приютного. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт пояснил, что дополнительно армия сорвала четыре попытки ротации боевых подразделений Вооруженных сил Украины в районах Левадного, Урожайного, Углесборочной и севернее населенного пункта Владимировка. Также неуспешной для ВСУ закончилась попытка подвоза боеприпасов на свои позиции, находящихся районе Новомихайловки. Автомобильная техника и живая сила уничтожены.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 102-й бригады территориальной обороны ВСУ, находящихся в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар в Донецкой Народной Республике и Малиновка на территории Запорожской области.

Основатель украинского неонацистского батальона, запрещенного в РФ, назвал сильные стороны Российской армии.

Фото и видео: Минобороны России