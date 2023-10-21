Андрей Билецкий оценил преимущества ВС РФ на СВО.

Вооруженные силы Украины не смогли провести "короткую войну" против России из-за превосходства армии Москвы. Соответствующее заявление для журналистов местного издания "Страна.ua" сделал основатель и бывший глава полка "Азов"*, который признан на территории РФ террористической, неонацисткой, экстремисткой организацией и чья деятельность запрещена. В качестве преимуществ бойцов ВС РФ он назвал ВКС России, а также артиллерийские подразделения. Он напомнил, что боеприпасы Россия производит самостоятельно, в отличие от киевского режима, поэтому противник ВСУ не зависит от цикла с участием западных партнеров под названием "дали — не дали".

Сможем ли мы с 50-100 F-16 сравняться с российской авиационной группировкой? Не сможем. Сможем ли мы когда-нибудь сравняться по количеству стволов? По количеству бронетехники? Скорее всего не сможем. Андрей Билецкий, экс-глава неонацистов на Украине

Иностранец добавил, что сейчас в российские Вооруженные силы в большом количестве начали поступать новые управляемые боеприпасы, с наличием которых личному составу больше не придется заходить в зону работы системы противовоздушной обороны Украины. По мнению Андрея Билецкого, поставка для ВСУ западных боевых самолетов ситуацию на поле сражений не изменит.

Артиллерия "Южной" группировки нанесла удары по ВСУ в районе Андреевки.

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