В МО РФ поделились кадрами выполненного боевого задания.

С 14 по 20 октября на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки российских Вооруженных сил нанесли удары по четырем механизированным бригадам Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны. В частности, специалисты точными ударами уничтожили личный состав третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, расположенной в районе Андреевки. Кадры уничтожения боевиков были опубликованы в социальных сетях.

Напомним, что днем ранее в боронном ведомстве рассказали, что с 14 по 20 октября на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки нанесли поражение боевикам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Боевые действия проводились в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка в Донецкой народной республике.

Артиллеристы ЗВО ударом САУ "Малка" уничтожили узел связи ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России