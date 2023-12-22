Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 9 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что подразделения ликвидировали две боевые бронированные машины, шесть единиц автомобильной техники, три дрона самолетного типа и до 180 человек личного состава ВСУ ранеными и убитыми.

Отражены две атаки формирований 72-й механизированной бригады в районе Владимировки, пресечены попытки противника провести усиление передовых позиций в районах Шевченко, Старомайорского и Приютного. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

"Запад" отразил пять контратак ВСУ около озера Лиман.

Фото и видео: Минобороны России