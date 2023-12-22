"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 9 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что подразделения ликвидировали две боевые бронированные машины, шесть единиц автомобильной техники, три дрона самолетного типа и до 180 человек личного состава ВСУ ранеными и убитыми.
Отражены две атаки формирований 72-й механизированной бригады в районе Владимировки, пресечены попытки противника провести усиление передовых позиций в районах Шевченко, Старомайорского и Приютного.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
"Запад" отразил пять контратак ВСУ около озера Лиман.
Фото и видео: Минобороны России
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