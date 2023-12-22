Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 марта сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер уточнил, что при поддержке артиллерии мотострелкам удалось отразить пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, совершенных противником вблизи озера Лиман. Дополнительно военнослужащие нанесли огневое поражение более 220 объектам ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации, взводным опорным пунктов, артиллерийским позициям, скоплениям личного состава и техники. Во время контрбатарейной борьбы ликвидирован пункт управления дронами, размещавшийся районе населенного пункта Табаевка.

Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Валькирии", две "Фурии" и "Лелека-100". Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Противник лишился до 50 человек живой силы убитыми и ранеными, двух боевых бронированных машин, четырех единиц автомобильной техники.

Минобороны России сообщило о срыве артиллеристами ротации ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России