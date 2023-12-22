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Минобороны России сообщило о срыве артиллеристами ротации ВСУ на купянском направлении

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Артиллерия нанесла удары по объектам ВСУ на СВО.

Российские боевые расчеты "Гиацинт-Б" от "Западной" группировки Вооруженых сил сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе министерства по обороне утонили, что удалось вскрыть очередные попытки проведения ротаций противника на одном из фронтовых участков. Координаты целей ВСУ в результате были отправлены артиллеристам для совершения огневого удара из 152-миллиметровых гаубиц.

Артиллеристы незамедлительно осуществили наведение орудия и беглым огнем уничтожили скопление личного состава и легкобронированной техники.

пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие заметили, что передвижение подразделений ВСУ в круглосуточном режиме отслеживают операторы расчетов беспилотников. 

Минобороны: российская авиация уничтожила живую силу ВСУ на Северодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, гиацинт, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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