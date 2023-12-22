Российские боевые расчеты "Гиацинт-Б" от "Западной" группировки Вооруженых сил сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе министерства по обороне утонили, что удалось вскрыть очередные попытки проведения ротаций противника на одном из фронтовых участков. Координаты целей ВСУ в результате были отправлены артиллеристам для совершения огневого удара из 152-миллиметровых гаубиц.
Артиллеристы незамедлительно осуществили наведение орудия и беглым огнем уничтожили скопление личного состава и легкобронированной техники.
пресс-служба Минобороны РФ
Военнослужащие заметили, что передвижение подразделений ВСУ в круглосуточном режиме отслеживают операторы расчетов беспилотников.
Минобороны: российская авиация уничтожила живую силу ВСУ на Северодонецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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