Артиллерия нанесла удары по объектам ВСУ на СВО.

Российские боевые расчеты "Гиацинт-Б" от "Западной" группировки Вооруженых сил сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе министерства по обороне утонили, что удалось вскрыть очередные попытки проведения ротаций противника на одном из фронтовых участков. Координаты целей ВСУ в результате были отправлены артиллеристам для совершения огневого удара из 152-миллиметровых гаубиц.

Артиллеристы незамедлительно осуществили наведение орудия и беглым огнем уничтожили скопление личного состава и легкобронированной техники. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие заметили, что передвижение подразделений ВСУ в круглосуточном режиме отслеживают операторы расчетов беспилотников.

Минобороны: российская авиация уничтожила живую силу ВСУ на Северодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России