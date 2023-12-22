Минобороны: российская авиация уничтожила живую силу ВСУ на Северодонецком направлении

Для поражения целей экипажи использовали авиационные ракеты С-8.

Российская армейская авиация уничтожила живую силу украинских войск на Северодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира разведывательно-ударного вертолета Ка-52М с позывным "Лесоруб", российские летчики вылетели группой из трех вертолетов. Для поражения целей экипажи использовали авиационные ракеты С-8. После выполнения поставленной задачи летчики выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России