Минобороны: российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Также российские войска уничтожили два танка и три беспилотника.

Вооруженные силы России поразили опорные пункты и места скопления живой силы украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Опорные пункты и места скопления живой силы четырех бригад противника были поражены ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского и Гуляй Поля. Также российские войска уничтожили два танка, один ЗРК "Стрела-10", три беспилотника и до 210 военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Акация".

Видео: Минобороны России