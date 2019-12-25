Петербуржцам расскажут о фонтанах "Центральный", "Автомобильный" и "Жемчужный".

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что "Водоканал" выпустил три новые экскурсии по городским фонтанам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Экскурсии включают в себя подробную карту и аудиорассказы об истории фонтанов города "Водоканал"

Теперь петербуржцам расскажут о фонтанах "Центральный", "Автомобильный" и "Жемчужный". Напомним, что также "Водоканал" запустил городской квест для петербуржцев.

В ведомстве отметили, что с помощью этого проекта местные жители смогут узнать интересные истории о городских фонтанах.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник антициклон обеспечит Петербургу прохладную погоду без осадков.

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