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"Водоканал" выпустил три новые экскурсии по городским фонтанам
Сегодня, 11:39
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IRINA_CHALKINA

"Водоканал" выпустил три новые экскурсии по городским фонтанам

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Петербуржцам расскажут о фонтанах "Центральный", "Автомобильный" и "Жемчужный".

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что "Водоканал" выпустил три новые экскурсии по городским фонтанам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Экскурсии включают в себя подробную карту и аудиорассказы об истории фонтанов города

"Водоканал"

Теперь петербуржцам расскажут о фонтанах "Центральный", "Автомобильный" и "Жемчужный". Напомним, что также  "Водоканал" запустил городской квест для петербуржцев. 

В ведомстве отметили, что с помощью этого проекта местные жители смогут узнать интересные истории о городских фонтанах. 

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник антициклон обеспечит Петербургу прохладную погоду без осадков.

Фото:pixabay

Теги: водоканал, фонтаны спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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