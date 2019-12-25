Первым зрители узнают о фонтане "Сказки детства".

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что "Водоканал" запустит городской квест для петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Спецпроект стартовал в минувший четверг, 6 августа. В ведомстве отметили, что с помощью этого проекта местные жители смогут узнать интересные истории о городских фонтанах. Первый выпуск "Водоканала" будет посвящен о фонтане "Сказки детства".

Кроме того, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подготовил для петербуржцев сюрприз. Горожанам предстоит отыскать у каждого фонтана бутылка с сертификатом на подарок-впечатление. Подсказки предлагается ждать в видеосюжете.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге испытывают робот-катамаран для оценки экологии водоемов.

Фото:pixabay