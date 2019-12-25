В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге испытывают робот-катамаран для оценки экологии водоемов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Известно, что соответствующий беспилотный катамаран создан на собственные вложения декана факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александра Капитонова.
Программу для робота-катамарана написали аспиранты и выпускники. Кроме того, студенты провели испытания первого прототипа на Волге.
Отмечается, что задача беспилотника исследования воды, определять контуры пятна загрязнения и сопровождать разлив технической жидкости по ходу течения.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовал полумарафон "Северная столица".
Фото: pixabay
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