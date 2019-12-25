Декан факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александр Капитонов вложил в разработку собственные деньги.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге испытывают робот-катамаран для оценки экологии водоемов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что соответствующий беспилотный катамаран создан на собственные вложения декана факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александра Капитонова.

Программу для робота-катамарана написали аспиранты и выпускники. Кроме того, студенты провели испытания первого прототипа на Волге.

Отмечается, что задача беспилотника исследования воды, определять контуры пятна загрязнения и сопровождать разлив технической жидкости по ходу течения.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовал полумарафон "Северная столица".

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