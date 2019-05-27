Маршрут для участников проложили по историческому центру города.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге стартовал полумарафон "Северная столица". Об этом сообщают в официальной группе организаторов.

Участники собрались на Дворцовой площади. Организаторы заявили, что маршрут забега пройдет по историческому центру города. Спортсменам предложили две дистанции на выбор – 21,1 или десять километров.

Отмечается, что попасть на Дворцовую площадь только через СИЗ.

Ранее мы сообщали о том, что вокруг Петропавловской крепости проплывут 590 спортсменов.

Фото:pixabay