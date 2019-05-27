В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге стартовал полумарафон "Северная столица". Об этом сообщают в официальной группе организаторов.
Участники собрались на Дворцовой площади. Организаторы заявили, что маршрут забега пройдет по историческому центру города. Спортсменам предложили две дистанции на выбор – 21,1 или десять километров.
Отмечается, что попасть на Дворцовую площадь только через СИЗ.
Ранее мы сообщали о том, что вокруг Петропавловской крепости проплывут 590 спортсменов.
Фото:pixabay
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