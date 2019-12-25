Вокруг Петропавловской крепости проплывут 590 спортсменов

Всего участвуют 590 пловцов.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что Полтысячи спортсменов проплывут вокруг Петропавловской крепости в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургкий дневник".

Известно, что на соответствующий заплыв зарегистрировались 590 спортсменов. В мероприятии будут участвовать профессионалы и любители. Организаторы в целях безопасности протестировали весь персонал на COVID-19 не более чем за 48 часов до мероприятия. Также обработаны все поверхности и предметы. Волонтерам и участникам измерили температуру при входе на пляж.

Напомним, что эти состязания считаются одними из главных стартов для зарубежных пловцов.

Ранее мы сообщали о том, что до плюс 27 градусов ожидается в Петербурге в воскресенье.

Фото: pixabay